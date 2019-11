La patronal Empresariat Cerdanya fa una nova ampliació de sectors

La nova patronal Empresariat Cerdanya, creada el mes de maig d'aquest any, ha fet una nova amplicació de sectors que l'acosta a la plena representativitat de l'activitat econòmica de la comarca. L'entitat ha signat convenis amb empresaris de sectors com ara el de l'esquí i els esports d'aventura i el de la reparació de vehicles.

En un futur immediat també s'hi podran afegir, perquè s'hi han iniciat converses, les empreses que ofereixen serveis al voltant de les estacions d'esquí alpí així com d'altres de vinculades al turisme.

Amb aquest projecte d'ampliació, Empresariat Cerdanya inicia ara una nova etapa d'activitats amb una base ampliada. Les tres associacions de professionals fundadores que integraven fins ara la nova patronal eren Cuina Pirinenca, l'Associació d'Hotels i Càmpings de la Cerdanya i Comerç de Puigcerdà.

Així, actualment Empresariat Cerdanya està integrada per un centenar d'empreses i els seus responsables compten que en les pròximes setmanes podrà confirmar oficialment un salt fins a les 170 empreses agremiades. Entre aquestes companyies, hi ha una cinquantena de botigues de Puigcerdà, vint-i-dos hotels, onze restaurants de Cuina Pirinenca, així com els petits empresaris dels altres sectors.

El president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, ha argumentat que amb 200 associats l'entitat podrà considerar-se representant ja de prop de la meitat del parc d'empreses, entre les quals «encara» no hi ha les del sector de la construcció. Empresariat Cerdanya prepara un acte públic per presentar en societat la nova etapa de creixement.