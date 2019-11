Fortuny deixa l'alcaldia de la Guingueta després de 25 anys

La Cerdanya perdrà en els pròxims mesos un dels seus personatges històrics. L'alcalde de la Guingueta d'Ix, Jean-Jacques Fortuny, ha anunciat que no es presentarà a la reelecció als comicis municipals que se celebraran a l'Estat francès el mes de març de l'any que ve. Amb aquesta decisió, Fortuny abandonarà un càrrec que ostenta des del 1995 i una trajectòria al servei públic des de l'administració local que va iniciar el 1971.

En aquests 25 anys de mandat i 49 com a càrrec electe a l'Ajuntament, Fortuny no tan sols s'ha convertit en una peça clau en la política municipal de l'Alta Cerdanya sinó que també en una cara habitual en els actes oficials de Puigcerdà i la Baixa Cerdanya, així com un ferm defensor del transfronterisme. Segons ha argumentat Fortuny al diari L'Indépendant, deixa el càrrec perquè, després d'un quart de segle com a alcalde, creu que ha de deixar el lloc a polítics joves perquè propiciïn un «canvi de mètode». L'alcalde veterà ha apuntat que després de quasi cinc dècades entrant a la casa consistorial «un s'habitua a una rutina que no és bona... cal donar a la Guingueta d'Ix una nova alenada, i ara no gestionem un municipi com es gestionava el 1995, han canviat moltes coses... l'alcalde és cada vegada més responsable de tot i cada vegada té menys mitjans per portar a terme la seva política». En aquest sentit, Fortuny ha argumentat que l'Estat empeny les administracions locals a incrementar i aplicar cada vegada més impostos sobre els veïns i que, en canvi, aquest no és el seu plantejament ideal per a la gestió del municipi.

Jean-Jacques Fortuny s'ha posicionat sempre a favor de la coordinació i creació de nous serveis transfronterers. Participant de la gestació de l'Hospital de Cerdanya des dels seus inicis, va promoure també la creació d'una oferta escolar tranfronterera que no va prosperar. En els últims anys ha signat acords amb l'Ajuntament de Puigcerdà per compartir projectes que concebin els dos municipis com una conurbació.