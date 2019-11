La Cerdanya impulsa un pla contra la violència en l'oci nocturn

El Consell Comarcal de Cerdanya ha impulsat una campanya que sota el nom 'De nit 0.0, 0 agressions 0 agressors' vol fer especial incidència en l'eliminació de la violència de gènere en l'àmbit de l'oci nocturn. Durant tota la setmana un programa d'activitats donarà a conèixer la campanya a la comarca.

El Consell ha dissenyat la campanya amb quatre grans objectius: disposar d'un marc d'actuació consensuat i coordinat sobre violències sexuals en espais públics municipals; Oferir resposta institucional i ciutadana contra les violències sexuals; i Potenciar la cultura de tolerància zero sobre qualsevol agressió masclista i discriminatòria que es pugui produir a la comarca. La campanya inclou la realització de diverses accions com ara l'establiment de punts d'informació a les festes locals, sessions formatives als centres educatius de la comarca o la difusió d'una imatge de campanya que es faci present arreu. El programa d'actes durant tota la setmana per donar a conèixer la campanya inclou tallers d'autodefensa, xerrades i lectures de manifest entre d'altres.