Un projecte europeu recupera les condicions d'un entorn de bosc de ribera a Bellver

El projecte europeu Life Alnus, finançat en un 75% per fons comunitaris, ha fet possible que l'entorn de les Basses de Gallissà (Bellver de Cerdanya) recuperi les condicions ecològiques que tenia a mitjans del segle XX, abans que l'activitat humana el degradés. L'objectiu és el de restituir el bosc de ribera que hi havia en aquesta zona, a tocar del riu Segre, per tal que serveixi d'exemple de cara a demostrar els seus beneficis per mitigar els efectes de les crescudes fluvials.

Amb aquesta intenció, s'han plantat 2.250 arbres i s'han eliminat gairebé un centenar de metres de llargada d'un mur de terra artificial que separava la llera de la resta de l'entorn, a més d'afavorir la circulació de l'aigua entre les diverses basses.

El responsable del projecte Life Alnus per part de la Fundació Catalunya – La Pedrera, Josep Fabra, explica que l'amplitud que té la vall de la Cerdanya contribueix a què el bosc de ribera s'estengui més enllà de les zones més properes al curs del riu. Aquest fet ajuda a dipositar part dels sediments que arrossega l'aigua i, en cas de crescudes, esmorteeix els efectes negatius que pot ocasionar més avall. Per tot plegat, reivindica la seva recuperació, tenint en compte que estan en una situació de regressió a causa de l'ús que se n'ha fet de la terra en els darrers anys.

L'actuació que s'ha dut a terme a les Basses de Gallissà, a Bellver de Cerdanya, és una prova pilot a partir de la qual es vol definir un model a seguir en altres zones de la Mediterrània. En aquest cas, a banda de plantar-hi verns, salzes i freixes, s'han retirat 280 metres cúbics de terra d'una mota (mur artificial) que hi havia al costat del riu Segre en aquest punt. A banda d'aquests treballs, s'estan enllestint uns altres en un entorn a tocar del riu Besòs, al Vallès Occidental, i també es preveuen començar pròximament al Ter, en un punt situat entre les comarques del Ripollès i Osona.

El projecte Life Alnus compta amb una inversió de 2,5 milions d'euros i està coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). En el cas de l'actuació de la Cerdanya, també hi col·labora l'Agència Catalana de l'Aigua i la Fundació Catalunya – La Pedrera.