Empresaris de Bellver reobren cinc anys després l'històric pub Guirigall

La Cerdanya recuperarà un local d'oci nocturn que durant dues dècades va ser una de les principals referències a la comarca . Dos empresaris de Bellver treballen des de l'estiu per posar al dia el local i reobrir demà l'històric pub Guirigall Cafè-Concert.

Sergi Figueras i Dolors Pluvinet, amb experiència en el sector de la restauració i l'oci nocturn, s'han proposat tornar el popular Guiri de Bellver al lloc de privilegi que va ocupar durant més de dues dècades, quan joves i adults de tota la Cerdanya hi anaven les nits de cap de setmana. El seu èxit el va empènyer a obrir fins i tot entre setmana, sobretot durant la temporada d'esquí, i són molts els veïns de la vall que hi tenen records de festes al voltant del futbolí, el billar, la diada dels dards o la pista de ball que el van fer un local emblemàtic.

Ara, Figueras i Pluvinet s'han proposat reobrir aquest mateix cap de setmana per ja tenir el rodatge fet pel pont de desembre i la nova temporada d'hivern. Amb aquesta intenció, des de juliol estan fent obres de millora al local i han iniciat una nova campanya de difusió a través de les xarxes socials. Figueras ha explicat que «la nostra proposta és oferir un pub on hi hagi bon ambient i s'hi pugui parlar; això vol dir que la gent vingui tranquil·la i pugui gaudir de la música, no volem una discoteca sinó oferir la primera copa i, alhora, programar concerts de grups locals i monòlegs».

De moment, el Guirigall obrirà els divendres i els dissabte entre les 10 del vespre i les 3 de la matinada, tot i que els seus responsables no descarten obrir més dies o allargar els horaris. Figueras ha volgut mantenir l'ambientació original del pub, amb àlbums de vinil i pòsters de la història del rock. El pub Guirigall de Bellver es va obrir l'any 1991 i va viure els anys noranta i dos-mil les èpoques d'esplendor sota la gestió del qui va ser alcalde de Pi, Lluís Casanovas, traspassat el 2013. En els últims anys, el local va passar a mans de nous gestors fins que va tancar definitivament el 2014.



El Pub Vell, també a punt

En paral·lel, el Pub Vell, també de Bellver, ha anunciat la reobertura aquest cap de setmana després de dos anys tancat. El Pub Vell' conegut també com a Cerve també va viure èpoques de gran èxit la dècada passada. Amb els dos locals i l'Èpic, la població obre una nova etapa pel que fa a l'oferta d'oci nocturn.