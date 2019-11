Guils renovarà i ampliarà l'oficina de recepció a l'estació d'esquí de fons

L'estació d'esquí de fons de Guils Fontanera construirà una nova recepció dels visitants a l'entrada del camp de neu. L'actuació preveu la substitució de l'actual caseta d'informació per un mòdul prefabricat més gran que inclogui tant les taquilles com l'espai de lloguer de material, segons han explicat des de la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic. El projecte vol donar a l'entrada de l'estació un nou enfocament, més visible i pràctic per als visitants.

El projecte es portarà a terme quan finalitzi la temporada d'esquí amb la nova ajuda econòmica que Ferrocarrils de la Generalitat ha destinat a les estacions d'esquí nòrdic, la qual suposa una injecció de prop de 43.000 euros per a aquest equipament municipal. En aquest sentit, el conveni establert entre la Generalitat i la Mancomunitat per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic estableix que la nova subvenció, que se situa al voltant dels 300.000 euros per als set camps de neu de la Mancomunitat, s'han d'invertir en les instal·lacions del tipus refugi o altres equipaments de les estacions. Guils ha previst la instal·lació d'una nova oficina que substitueixi l'actual, que ha quedat petita.

La intenció dels gestors de l'estació nòrdica és que la nova recepció tingui entrada tant des del costat de les pistes com des del costat del pàrquing per oferir un accés ràpid als esquiadors a dues taquilles, una de les quals servirà per vendre directament els forfets i l'altra es destinarà al lloguer del material. El conveni amb Ferro-carrils de la Generalitat fixa que l'actuació derivada d'aquesta ajuda s'ha de fer de manera immediata, per la qual cosa els responsables de l'estació la portaran a terme tant bon punt es tanqui la nova temporada, a partir de maig.



Renovació d'edificis en el futur

En el pla de necessitats bàsiques, l'estació de Guils Fontanera, que com la resta del sector nòrdic és de titularitat municipal, també ha inclòs entre les actuacions prioritàries la reparació de l'actual màquina trepitjaneu.

Pel que fa a les actuacions previstes a curt i mitjà termini, l'estació cerdana preveu la remodelació i ampliació de l'edifici actual que fa de bar i restaurant, la remodelació de l'edifici de serveis que hi ha al costat del magatzem de la maquinària i la instal·lació d'una passarel·la adaptada per facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda.