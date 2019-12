Llívia completa la recuperació dels murs del castell i hi troba una torre i dos pous

L'última campanya d'excavacions arqueològiques fetes al castell de Llívia han permès completar la recuperació de tot el perímetre de la muralla, així com descobrir nous elements del mur, com ara una torre circular en un dels punts estratègics de defensa del recinte i dos antics pous. L'Ajuntament introduirà les noves troballes a la visita del castell, un element que es va consolidant cada vegada més com un dels grans atractius del turisme cultural de l'enclavament conjuntament amb l'antiga farmàcia Esteva.

La nova campanya d'excavacions s'ha centrat en la recuperació del mur interior que tancava el conjunt medieval de cases. Aquestes tasques han permès completar la recuperació de la muralla del costat sud-est, el que mira a l'actual nucli urbà de Lívia, i trobar dos pous d'aigua, un dels quals, segons han assenyalat els tècnics, és anterior a la construcció de les muralles perquè s'han trobat a sota el mur, els carreus del qual s'hi adapten amb un arc evidenciant la voluntat dels constructors de la muralla de mantenir-lo obert. En les actuacions que s'hi continuaran fent a partir de l'any que ve, els tècnics tenen previst treballar en la consolidació dels murs que ara han quedat al descobert i en la retirada de terra que ha quedat al puig del castell.

Una vegada completada la nova fase d'excavacions, l'alcalde de Llívia, Elies Nova, ha plantejat el debat historiogràfic sobre la possibilitat que entre final del segle IX i principi del XX els mateixos veïns del poble cobrissin les restes del castell que ara s'estan desenterrant per tal de preservar-les de possibles lladres i espoliadors. L'Ajuntament de Llívia ha mostrat la voluntat de continuar excavant les restes del castell com a base de l'oferta de turisme cultural de la vila. Al castell, s'hi han trobat estructures antigues del segle XI de fortificacions anteriors. L'estructura central, amb tres recintes fortificats, correspon al segle XIII.