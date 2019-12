La Cerdanya inicia un pla esportiu i mèdic contra l'obesitat infantil

La Cerdanya ha iniciat aquest desembre un programa contra l'obesitat infantil. La Fundació Hospital de Puigcerdà i l'Hospital de Cerdanya conjuntament amb el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Puigcerdà han impulsat el programa 'Cerdanya en forma Kids', amb el qual es farà un seguiment personalitzat a deu nens i nenes d'entre quatre i dotze anys durant un any per controlar el seu pes i hàbits alimentaris i d'activitat física.

En el programa hi prenen part un equip multi disciplinar de metges, infermeres, dietistes i tècnics del Consell Esportiu que treballaran coordinats per detectar i tractar l'obesitat i el sobrepès en edat infantil. Segons han explicat els seus responsables, l'objectiu del programa és « establir hàbits alimentaris saludables, aconseguir una estabilització/disminució relativa de l'Índex de Massa Corporal, reforçar l'autoestima dels infants i promoure hàbits de vida activa, amb prescripció d'exercici físic i esport, de manera regular i planificada». Per aconseguir-ho els professionals implicats programaran durant un any cinc visites amb la dietista-nutricionista, nou visites a la Unitat de Medicina de l'Esport i onze visites d'infermeria de pediatria d'Atenció Primària, les qual es complementaran amb trucades de seguiment. En paral·lel, s'oferirà als infants una activitat esportiva extraescolar d'una hora per setmana.

Els nens participants ho faran de manera voluntària i gratuïta amb, però, el compromís d'assistència a les visites i seguiment del programa. Una vegada realitzada aquesta primera experiència, s'estendrà als nens i nenes de l'Alta Cerdanya amb la participació del Pol Pediàtric Cerdà.