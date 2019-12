L'Ajuntament de Bellver vol mantenir l'edificabilitat que refusa «Salvem Éller»

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya s'oposa a que Urbanisme redueixi l'edificabilitat als ter-renys de l'entrada del nucli agregat d'Éller tal com demanen els veïns a través de la campanya «Salvem Éller». El consistori ha presentat al·legacions al Pla Director Urbanístic de la Generalitat de revisió dels sòls sostenibles de l'Alt Pirineu. En paral·lel, l'alcalde, Xavier Porta, ha qüestionat la intenció de la Generalitat així com la manera de procedir tant d'Urbanisme com dels veïns perquè, segons ha remarcat, ni uns ni altres no s'han posat en contacte amb l'Ajuntament.

L'alcalde de Bellver ha argumentat que els terrenys en qüestió estan inclosos en el POUM de Bellver com a edificables des de fa més de tres dècades i que, no obstant això, ni hi ha cap projecte constructiu plantejat ni a ell li consta que ningú hi vulgui construir. Davant d'aquest fet i que ningú no ha trucat al consistori per analitzar la situació, l'Ajuntament ha presentat al·legacions per tal que es mantingui l'actual edificabilitat. Porta ha avisat que «si aquí s'hi poden fer una vintena d'habitatges, a la resta del poble també se n'hi pot fer; jo el que em pregunto és per què aquí sí i en altres llocs no. Per què aquests s'han de tombar i els altres s'han de mantenir? Bé, si tant verge ha d'estar, fem-ho verge, però verge de veritat...». L'Ajuntament tenia previst vendre la parcel·la que li pertoca per cessió i destinar el diners al mateix poble. L'Associació de Veïns ha presentat al·legacions per, precisament, el contrari i ha demanat que es redueixi o elimini l'edificabilitat a la zona perquè, al seu entendre, doblaria les cases i trencaria l'equilibri urbà.