Puigcerdà obre el centre de dia tota la setmana pels avis de segona residència

Puigcerdà oferirà a partir d'aquest cap de setmana servei de centre de dia també per a les famílies de segons residents que porten els avis a la comarca en les seves estades de cap de setmana o vacances. L'Ajuntament i la Fundació Hospital de Puigcerdà, que gestiona la residència sociosanitària, han anunciat l'ampliació del seu servei de centre de dia de dilluns a divendres, també, als caps de setmana i dies festius.

El nou servei neix de la demanda detectada per la Fundació Hospital de Puigcerdà per part, d'una banda, de famílies de segons residents que necessiten una atenció per al seus familiars més grans durant les seves estades i, de l'altra, de famílies de la comarca que els caps de setmana treballen i no tenen amb qui deixar els seus padrins. El centre de dia en festius s'ofereix amb dues tarifes: de 28 euros per als usuaris habituals d'entre setmana que vulguin anar-hi també els caps de setmana i de 45 euros per a les famílies usuàries tan sols els caps de setmana o festius. D'aquesta manera, el centre de dia de la residència sociosanitària donarà cobertura a la cinquantena d'usuaris dels dos centres que operen a la capital cerdana: el que treballa entre setmana de la Fundació Adis al local del carrer Fort Adrià, i el recentment ampliat de la Fundació Hospital de Puigcerdà, a la residència. La iniciativa s'ha impulsat gràcies a la remodelació d'espais de la residència i a la contractació de nou personal. El servei va ser presentat ahir, dimecres, a l'ajuntament de Puigcerdà per part de l'alcalde, Albert Piñeira, el gerent de la Fundació Hospital, David Fernández, i el president de la Fundació Adis, Rafa Villena.