La reforma de l'ajuntament de Puigcerdà preveu un pis més i un ascensor central

L'edifici de l'ajuntament de Puigcerdà, on les golfes s'aixecaran per guanyar un pis més d'oficines miquel spa

L'Ajuntament de Puigcerdà ha presentat la remodelació integral de la casa consistorial com a projecte per rebre una subvenció del nou Pla Únic d'Obres i Serveis per al quadrienni fins a l'any 2023. L'equip de govern ha redactat un primer projecte de reforma i modernització de l'edifici de l'Ajuntament, que passa per ser una de les principals actuacions de l'actual mandat municipal.

El projecte que ha presentat l'Ajuntament a la Generalitat per obtenir l'ajuda pública, d'uns 250.000 euros, fixa com a principals intervencions l'aixecament d'un pis de l'actual edifici aprofitant l'espai que ara ocupen les golfes. Amb aquesta intervenció, el consistori guanyarà de facto una planta més, perquè actualment les golfes no s'utilitzen per a la gestió diària i estan pràcticament en desús. Amb l'aixecament del sostre, l'edifici de l'Ajuntament de Puigcerdà passarà de ser de planta baixa més dos a ser de planta baixa més tres. Aquesta actuació comportarà un gran volum de treballs d'obra que obligaran a desplaçar alguns dels serveis municipals a altres edificis municipals repartits per la vila. En aquest sentit, l'equip de govern ja treballa en la planificació dels futurs trasllats dels serveis públics.

L'altre element clau d'aquest projecte d'obres a la casa consistorial serà l'adaptació de tot l'edifici per a l'accés de persones amb mobilitat reduïda. Així, el projecte no tan sols preveu la remodelació de les plantes i els despatxos interiors per a l'accés de cadires de rodes, sinó també la instal·lació d'un ascensor central que comunicarà la planta baixa, a la qual s'accedeix directament des del carrer, amb les plantes superiors i la nova que es guanyarà a les golfes. El projecte arquitectònic presentat a la Generalitat per optar a la subvenció del nou PUOSC preveu instal·lar la caixa de l'ascensor al forat interior de l'escala principal, de manera que quedi integrat en l'estructura actual de l'edifici. L'equip de govern municipal treballa amb la previsió que les obres es comencin a fer durant l'any 2021. L'alcalde, Albert Piñeira, ha argumentat que «del que es tracta és d'adequar les dependències municipals i millorar-les perquè han quedat molt antigues i resoldre la qüestió de l'accessibilitat». L'Ajuntament preveu completar la inversió amb un crèdit.