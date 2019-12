La Seu educa els joves en l'empatia vers les persones amb discapacitat física o sensorial

L'Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de les comarques de Lleida (Aspid) ha celebrat a la Seu una jornada de sensibilització entre els joves estudiants de la ciutat. Un centenar d'alumnes de cinquè i sisè de primària de les escoles Pau Claris, la Valira i el col·legi d'educació concertada La Salle han pres part en la sessió que sota el nom «Posa't al meu lloc» ha explicat als joves les dificultats que tenen les persones amb mobilitat reduïda per moure's per l'entorn urbà. Els nens i nenes han realitzat accions en les quals han pres el rol de persones amb discapacitat que s'han de moure amb cadira de rodes, així com d'altres activitats en les quals no podien utilitzar tots els sentits, com ara la vista. A l'acció també hi han participat els alumnes de la Unitat d'Escolarització Compartida de l'Alt Urgell. L'activitat s'ha realitzat a les instal·lacions del Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP) de la capital alt-urgellenca.