Puigcerdà planteja el període de Nadal com un mes de temporada turística alta

Puigcerdà no vol que les festes de Nadal es limitin als actes tradicionals de les dates religioses sinó que planteja el cartell d'actes i activitats com un mes de temporada turística alta tal com fa al mes d'agost en la temporada d'estiu. Per això, Ajuntament i comerciants han dissenyat un cartell que s'activa aquest pont de la Puríssima i mirarà d'atraure visitants a la vila fins al dia de Reis.

El programa «Nadal a Puigcerdà» inclou els actes més tradicionals i altres de complementaris per a totes les edats, així com altres d'esportius i solidaris. Així, per exemple, el programa ha inclòs dos actes en favor de La Marató de Televisió de Catalunya, entre els quals l'acció Omplim l'arbre dels desitjos; un concert del XXI Festival de Música de Tardor: Orgues de Ponent i del Pirineu; una sessió del Memorial Lleó Borrell, Cerdanya Modern Music; la cursa de Sant Silvestre; una conferència sobre energia nuclear, la projecció de curtmetratges en el «El dia més curt» per part del Grup de Recerca; la Trobada de Poesia i música d'hivern i el Cant de la Sibil·la; i el Parc de Nadal amb Alp, que aquest any arriba a la desena edició. La campanya es va estrenar oficialment el cap de setmana passat amb l'acte d'encesa de l'enllumenat que decora places i car-rers. Vist l'èxit que va tenir aquesta activitat, l'equip de govern municipal s'ha aventurat a pronosticar una temporada de Nadal amb una gran afluència de turisme. En aquest sentit, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat que «plantegem un mes i escaig d'activitats amb una trentena de propostes; i a l'encesa de l'enllumenat de Nadal hi va venir moltíssima gent».