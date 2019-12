Puigcerdà dedicarà una secció del museu als convents històrics locals i la seva vida

L'Ajuntament de Puigcerdà ha licitat el concurs per a la redacció del projecte museogràfic de la planta menys u del Museu Cerdà per tal de dedicar-lo a la història dels convents i les comunitats religioses que ha tingut la capital cerdana. El projecte comporta un pressupost d'uns 195.000 euros.

El contingut museogràfic de la planta menys u del Museu Cerdà se centrarà en dos aspectes. D'una banda, explicarà el rol que van tenir des de l'edat mitjana les comunitats religioses instal·lades a Puigcerdà i, d'altra banda, s'endinsarà en la vida quotidiana en els convents. Així, en el primer àmbit s'exposarà el paper que han tingut històricament a la vila ordes com ara els dels dominics, els franciscans i les clarisses, entre d'altres, la presència dels quals no tan sols ha marcat èpoques en la història local sinó que han deixat un llegat actual en forma d'edificis que es fa visible, per exemple, en el mateix Museu Cerdà que ocupa l'antic convent i en l'Arxiu Comarcal i la biblioteca Comtat de Cerdanya, que ocupen la seu de l'antic monestir dels dominics. A la segona part, es mostrarà com era la vida en un convent de clausura a través de la vida de recolliment i sacrifici que hi havia. En aquest recorregut es podrà visitar espais que encara es conserven com ara la cripta, on s'enterraven les monges, o un antiga mina d'aigua amb la qual s'abatien les religioses. En aquest àmbit també s'explicarà la relació que mantenien les religioses amb la gent de Puigcerdà.

El concurs per a la licitació del projecte té un pressupost de 16.000 euros, als quals posteriorment s'hi sumarà un nou pressupost per a l'execució de les obres de 145.157 euros. Amb la suma de l'IVA, la inversió final se situarà al voltant dels 195.000 euros, dels quals 100.000 els posarà la Diputació de Girona, 80.000 euros seran dels Fons Europeus Feder i 15.000 euros, de l'Ajuntament de Puigcerdà. El projecte el tramitarà el Consell Comarcal perquè forma part d'un paquet d'intervencions de tota la comarca cofinançades amb fons europeus.

La licitació per a la redacció del projecte es fixarà el mes de gener, amb la qual cosa el dossier estarà a punt tres mesos després i, doncs, el concurs per licitar-ne les obres es podria obrir a partir de l'abril. Amb això, l'Ajuntament de Puigcerdà preveu que les obres museogràfiques puguin començar a mitjan any que ve i es puguin enllestir i estrenar cap al mes de desembre.