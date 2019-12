La Seu activa un programa amb 26 activitats per La Marató de TV3

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha anunciat que ja té preparades prop d'una trentena d'activitats per mobilitzar-se en favor de La Marató de Televisió de Catalunya. Les activitats s'iniciaran avui dilluns, dia 9 de desembre, amb una sortida de marxa nòrdica a càrrec de l'Associació Nordic Walking-Nòrdic Esports, que arrencarà a les vuit del vespre des de l'estació d'autobusos. Aquest any La Marató de TV3, que se celebrarà aquet pròxim diumenge 15 de desembre, està dedicada a les malalties minoritàries amb el lema «Minories que fan una majoria». La Seu d'Urgell ha organitzat un total de 26 actes per recaptar fons, entre els quals hi haurà, durant tot el dissabte, una fira solidària, una matinal d'activitats esportives al club Esquitx, una cercavila i ballada de gegants i grallers, una jornada de pàdel, una sessió d'activitats infantils a la plaça del Codina i un festival de patinatge.

El programa continuarà diumenge amb un nou cartell d'activitats esportives, lútiques i educatives.