La Cerdanya projecta una via turística que combina lleure i mobilitat agrícola

La Cerdanya projecta un nou atractiu turístic i d'oci per als veïns. Es tracta d'un vial que transcorrerà paral·lel al Segre i que permetrà a senderistes, ciclistes, genets i, també, conductors de vehicles agrícoles, creuar la comarca d'est a oest.

El projecte l'impulsa el Consell Comarcal en coordinació amb la Fundació Catalunya la Pedrera, els quals ja s'han posat en contacte amb els ajuntaments per poder executar-lo com més aviat millor. Els seus impulsors l'han batejat com a Via Blava perquè combina la mobilitat agrícola i les activitats de lleure d'una manera sostenible. El projecte preveu un recorregut d'uns 40 quilòmetres que enllaçarà el parc de Sant Guillem de Llívia amb el parc dels Búnquers de Martinet seguint la ribera fluvial. En aquest sentit, l'existència de camins al costat del riu, com ara el de Sant Jaume, fa que el projecte requereixi tan sols de l'adequació d'uns deu quilòmetres, la qual cosa suposa el 25% del recor-regut. La proposta ha obtingut el sup0rt del Consell d'Alcaldes, que veu en la Via Blava del Segre, d'una banda, una alternativa turística a la neu i, doncs, activa tot l'any i, d'altra banda, un eix de comunicació veïnal entre els municipis de la vall. En la gestació del nou sender hi han pres part també els responsables del projecte europeu Life Alnius, de la mateixa Fundació Catalunya la Pedrera, que han participat en la recuperació de les basses del Gallissà. Una vegada redactat tot el projecte, s'entregarà a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a l'Agència Catalana de l'Aigua.