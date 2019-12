ERC de Puigcerdà refà la junta i es fixa l'objectiu de tornar a governar

La secció local d'Esquerra Republicana de Puigcerdà ha optat per estrènyer files al voltant del grup de militants que es manté a la formació i ha fet una passa endavant per superar l'etapa d'inestabilitat viscuda els últims mesos. Amb l'ànim de deixar enrere les discussions internes, a escala local i comarcal, sorgides al voltant de la divisió del grup del Consell Comarcal, la secció local de Puigcerdà ha aprovat una renovació de l'executiva que neix amb l'objectiu de «tornar a ser l'opció referent al municipi» i, recuperar el lloc al govern local que va perdre el 2011 l'any que ve, quan farà una dècada.

El nou cap visible i president d'ERC a Puigcerdà és Pau Valdívia, que ha completat un equip de treball amb Ramon Surroca com a secretari d'organització; Àngel Llobell com a secretari Financer i de Política Municipal; Adelita Her- rera com a secretària de la Dona i responsable de l'àrea d'Immigració i Sergi Escarré com a representant de Jovent Republicà i secretari de Comunicació i Imatge.

Segons ha explicat la nova executiva, ERC de Puigcerdà inicia aquesta nova etapa també amb l'objectiu d'eixamplar la base a través dels valors republicans, de la transparència, el feminisme i l'ecologisme. Internament, el partit s'ha proposat amplificar la veu de la militància i reimpulsar el contacte amb la societat, d'una banda, a través de debats polítics inclusius, esdeveniments de formació i actes amb associacions de barris, sindicats o grups culturals, entre altres entitats, segons han explicat els nous responsables de la formació.

El partit que encapçala Valdívia també s'ha proposat «enfortir» els ponts amb l'actual grup municipal i el grup juvenil de les Joventuts d'ERC a la Cerdanya. En aquest sentit, la secció local vol centrar-se en la feina estrictament de Puigcerdà i deixar per als dirigents comarcal o nacionals les desavinences que van conduir a la partició el grup del Consell Comarcal amb alguns consellers republicans al govern i altres a l'oposició, entre els quals el regidor puigcerdanès Joan Manel Serra.

El partit compta amb la base de treball dels bons resultats electorals obtinguts els últims comicis, en els quals ERC va superar el centredreta catalanista, que històricament havia fet hegemònics a la Cerdanya Convergència i després Junts.