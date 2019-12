El fons Leader ofereix 640.000 euros a emprenedors de Cerdanya i Alt Urgell

La Cerdanya i l'Alt Urgell han fet una crida als emprenedors de les cues comarques a aprofitar la nova convocatòria de subvencions europees Leader amb les quals la UE afavoreix l'economia de les zones rural i que comporta una aportació pública de 640.000 euros per a nous projectes. En aquesta edició, el consorci Alt Urgell Cerdanya, ens que coordina les ajudes, rebrà les sol·licituds a través, tan sols, de la via telemàtica per facilitar la gestió als emprenedors locals, que no s'hauran de desplaçar a Puigcerdà o la Seu.

A les ajudes hi poden accedir persones físiques i jurídiques que realitzin inversions a l'Alt Urgell i la Cerdanya, ja sigui empresaris autònoms, microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions. El requisit principal és que facin una inversió mínima de 12.000 euros per a projectes que podran rebre subvencions equivalents a entre el 22,5 % i el 40% de la inversió elegible. Els fons estan cofinançats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, el qual hi aporta el 57%, i la Comissió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), que hi posa l'altre 43%. En la última edició de la convocatòria, el programa Leader va ajudar disset projectes de creació o millora d'empreses del territori, els quals van suposar una inversió total de 3.458.924,02 euros. D'aquests disset projectes, dotze van correspondre a l'Alt Urgell i cinc a Cerdanya.

Per tal de donar a conèixer el programa, el consorci Alt Urgell Cerdanya ha organitzar xerrades a Puigcerdà aquest dimarts; Oliana dimecres i a Bellver, dijous.