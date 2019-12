La Cerdanya canta amb l'Èric

La Cerdanya viu aquesta setmana pendent de la realització del somni d'un dels seus. El jove de Puigcerdà de 36 anys Èric Morente, cec i amb una discapacitat psíquica, aconseguirà, ni que sigui per un dia, el seu gran somni: ser cantant.

Éric Morente és usuari de la Fundació Adis d'Ajuda a les persones amb discapacitats de la Cerdanya i alumne de l'Escola Municipal de Música Isi Fabra de Puigcerdà. Des de fa anys estudia cant i percussió no tan sols per la formació que li aporta sinó que també per l'ajuda que li suposa en la seva lluita diària per a una vida plena. El jove puigcerdanès va patir un accident als divuit anys que li van provocar la discapacitat i des de llavors ell i la seva família no s'han aturat per millorar la seva vida. El concert se celebrarà a la sala Campari Milano de Barcelona, a la cèntrica Ronda Universitat, a partir de les quatre de la tarda sota l'organització d'un programa de televisió que amb el nom de 'Autenticos' vol posar en valor reptes com el de Morente.

Institucions com la mateixa Fundació Adis, així com amics i familiars han impulsat una campanya de difusió per tal de donar a conèixer el concert. La mare de l'Èric, Cristina Moreno, explica que «no hem tirat mai la tovallola i ara el que volem, més que la gent vagi al concert, és que l'acompanyi; que comparteixi i participi del que és el seu somni; perquè la gent conegui l'Èric, un nano que va patir un accident i que, si gires la vista enrere i veus com estava i com està ara fa que, si més no per a mi, en pugui estar orgullosa».

La mare descriu l'Èric com un noi molt dinàmic que encomana als altres el seu optimisme i alegria a pesar de les seves discapacitats. Per això, argumenta, l'ONCE també s'hi va fixar per participar en una estada i ajudar altres nois a afrontar dificultats com les que ha passat ell. Al concert de Barcelona, l'Èric hi cantarà cinc cançons acompanyat, en dos dels temes, per un cosí seu que és músic. Les cançons que interpretarà formen part del repertori de música Pop que li agrada, amb autors com ara Àlex Ubago, un dels seus ídols.