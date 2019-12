Una taula de treball estudiarà com fer de la Seu una ciutat del tot accessible

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat una moció presentada pel grup municipal de Compromís i modificada en el debat al ple, que promou una ciutat plenament accessible per a les persones amb mobilitat reduïda. Segons han explicat des del grup d'ERC, en la moció s'hi ha inclòs el veto a la taula de treball de formacions polítiques «amb dubtosos valors democràtics i amb mancada sensibilitat per la diversitat i heterogeneïtat de la societat». El grup d'ERC ha argumentat que en el debat per a l'aprovació de la moció «s'ha volgut emfatitzar que l'Ajuntament valorarà les recomanacions de la taula de treball per prioritzar les inversions en l'àmbit de l'accessibilitat i la realització d'esdeveniments així com fer-ne seguiment».

ERC ha remarcat que l'accessibilitat «va ser una de les principals demandes del grup municipal durant el mandat passat, a l'oposició, i que actualment vol continuar des del govern».