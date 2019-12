La Diputació de Girona aprova un pressupost amb cinc milions per a rutes turístiques

La Diputació de Girona ha aprovat els pressupostos per a l'any que ve, que són els primers del nou mandat i marquen la política inversora dels pròxims quatre anys. Segons han explicat des de l'ens provincial, les línies estratègiques del nou mandat tenen com a finalitat principal «l'evolució de la Diputació cap a una administració més transparent i propera a la ciutadania i als ajuntaments, i la lluita contra el canvi climàtic mitjançant les polítiques mediambientals». En aquest sentit, el pressupost per al nou exercici 2020 és de 149,6 milions d'euros, xifra que suposa un augment del 6 % respecte a l'exercici anterior, i prioritza les polítiques socials i mediambientals, segons la Diputació, que destinarà 2,5 milions a un pla de xoc per a les energies renovables. Les principals inversions són per a Xarxa Viària, amb 5,7 milions d'euros, i per a la Xarxa d'Itineraris Turístics Pedalables i Vies Verdes, amb 4,9 milions d'euros.