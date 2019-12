La Cerdanya rep una nevada escassa a costes baixes que suma a les pistes

El temporal de neu que havia de limitar-se a les cotes altes del Pirineu ha baixat al fons de la vall de matinada deixant gruixos que no han passat e l'enfarinada a Bellver, a la cota dels mil metres, però que a Puigcerdà, cap als 1.100 metres, ja han estat de set centímetres.

La precipitació ha estat de les que agrada als pirinencs, és a dir, escassa als carrers i més generosa a les muntanyes, on és més beneficiosa tant per l'aigua que acumulen com per les pistes d'esquí. A la Molina i Masella , a mig matí ja havien sumat deu centímetres de neu de mitjana que aniran molt bé als circuits de descens de cara la imminent campanya de Nadal.

A les cotes baixes la nevada s'ha convertit en pluja a primera hora del matí, amb la qual cosa el mantell blanc es va desfent a marxes forçades.