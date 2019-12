Puigcerdà i Alp refermen el pacte per mantenir el Parc de Nadal creat fa 10 anys

Els ajuntaments d'Alp i Puigcerdà han fet una nova aposta per l'organització conjunta del Parc de Nadal, que aquest any arriba a la desena edició amb un format consolidat que el converteix, amb una xifra de visitants que se situa al voltant de les 8.000 persones, en el més concorregut del Pirineu i un dels referents del país pel que fa a l'oferta lúdica i educativa, segons els seus responsables.

Els dos ajuntaments han fet una valoració molt positiva d'aquesta dècada de treball conjunt, si bé Alp el va organitzar en solitari el primer any, i els dos alcaldes, Albert Piñeira i Carles Adserà, han refermat el compromís de mantenir-lo en els pròxims anys. En aquest sentit, Adserà i Piñeira han coincidit que es tracta d'una experiència molt positiva per als dos municipis que, a partir de la col·laboració, els enforteix amb una activitat que per si sols els costaria molt més de fer.

El Parc de Nadal d'Alp i Puigcerdà espera aquest any rebre una mitjana d'un miler de visitants al dia en vuit jornades, quatre en cada municipi, la procedència dels quals els seus responsables calculen que se situa de manera repartida entre locals i segons residents o turistes. L'esdeveniment, convertit ja en un referent imprescindible per a l'oferta lúdica i complementària a l'esquí durant les vacances de Nadal, mou un equip de voluntaris, empreses i entitats col·laboradores i projectes que eleven el pressupost fins als 60.000 euros, que aporten els dos consistoris a parts iguals. Aquest any el Parc de Nadal girarà al voltant dels oficis, molts dels quals estaran relacionats amb l'economia de la comarca. Així, segons va explicar la directora del parc, Diana Aguilar, els nens, joves i adults que visitin el certamen podran participar en tallers de fusteria, fisioteràpia, construcció d'habitatges, robòtica, cuina o ramaderia, entre altres activitats. Igualment, el parc també incorpora com a atractius una Aula sensorial i una Sala de llum negre on els nens podran pintar amb l'única il·luminació de llum fluorescent.



Messi gegant solidari

Una de les novetats d'aquesta edició serà la presència d'una figura gegant de Playmòbil del jugador de futbol Leo Messi. Els visitants podran emportar-se la figura del futbolista del FC Barcelona a casa mitjançant aportacions econòmiques solidàries que es destinaran a la construcció d'una escola a Etiòpia. Diana Aguilar va anunciar que aquest és l'últim any que dirigeix el Parc de Nadal.