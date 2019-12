Els alumnes de l'Albert Vives entreguen el Tió Solidari

L'escola Albert Vives de la Seu ha entregat aquesta setmana al centre de distribució Aliments per la Solidaritat un total de 543 quilos de productes alimentaris procedents del Tió Solidari, que ha organitzat per onzè any.

El Tió Solidari ha recollit els productes que els alumnes d'aquesta escola han anat portant de casa durant quinze dies. Segons ha informat l'Ajuntament, els aliments i altres productes de primera necessitat s'han donat al magatzem del Banc dels Aliments per mitjà de Rahma Behili, Leire Solís i Ingrid Vaca, tres alumnes del curs de 6è en representació dels seus companys. Les alumnes van estar acompanyades per la seva mestra i alhora coordinadora del Projecte Aprenentatge i Servei, Maria Olivares, la mestra i membre de l'equip directriu de l'escola Albert Vives Susana Calvo, i la presidenta de l'AMPA, Esther Caminal. En l'acte de donació també hi va prendre part l'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega.