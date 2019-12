La Molina i Masella presenten a Alp una temporada marcada pel nou telecabina

La Molina i Masella van presentar ahir per primera vegada a la Cerdanya la nova temporada d'esquí, en una festa celebrada al Palau de Congressos d'Alp que visualitza al territori la voluntat de les dues estacions de treballar juntes. La festa va congregar bona part dels representants polítics, institucionals i empresarials dels municipis del domini, així com els responsables de les dues estacions, Xavier Nolla i Xavier Perpinyà, i el president de Ferrocar-rils de la Generalitat. El gran repte és consolidar les bones xifres dels últims exercicis, amb al voltant de 800.000 forfets venuts.

Amb la presència dels gestors de les pistes com a amfitrions, així com la de bona part dels treballadors i representants dels clubs, l'acte va evidenciar el nou potencial dels dos dominis com a atractiu turístic amb la posada en funcionament del nou traçat del telecabina, abans anomenat Alp 2.500 i ara rebatejat com a telecabina Cadí-Moixeró, amb arribada al cim de la Tosa. Amb el giny mecànic arribant a la cota de 2.537 metres, la Molina i Masella es presenten al turisme com un nou referent, amb l'accés directe al parc natural del Cadí-Moixeró i un dels millors miradors sobre la Catalunya Central, de manera que la seva proposta va més enllà de la temporada d'esquí. En el marc d'aquesta ampliació, el refugi del Niu de l'Àliga, situat al cim de la Tosa, està cridat a obrir també una nova etapa de popularitat amb un accés obert a tots els públics durant tot l'any. La prolongació del telecabina facilita alhora l'accessibilitat al domini esquiable d'Alp que sumen les dues estacions: 145 quilòmetres, un dels més grans de l'estat. Una altra de les novetats per a la nova temporada és la posada en funcionament, també, del telecadira El Llac, el qual dona accés a la zona del llac des de coll de Pal, un dels projectes pendents històrics de l'estació que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat. Aquesta estrena dona un nou sentit a la vinculació de l'oferta turística del Berguedà amb la Molina. Els responsables de l'estació també posen l'accent en el tarannà sostenible que s'ha proposat aplicar la Molina a través de la gestió dels recursos. En aquesta dinàmica de millora de les condicions d'esquí, Masella ha reforçat la xarxa de producció de neu, ha estrenat una màquina trepitjaneus i ha posat en marxa un projecte de millora de la senyalització. L'estació ha innovat també en l'àmbit de la comunicació amb els aficionats amb un programa setmanal a través del canal propi Masella TV a YouTube.