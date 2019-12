L'Avalanche recupera els concerts al centre de Puigcerdà, ara com a bar

El bar musical Avalanche de Puigcerdà torna a programar concerts al centre de la vila. Un acord amb l'Ajuntament ha evitat que l'establiment hagués de tancar a causa de l'aplicació d'una normativa municipal que tenia com a objectiu treure les discoteques i l'oci nocturn del centre de la vila. L'acord es basa en una llicència com a bar que, segons estableix la llei, sí que permet l'organització d'un nombre limitat de concerts.

L'Avalanche, que ara també aixopluga l'Associació de Músics i Artistes de la Cerdanya, ja ha començat a programar sessions en directe de grups locals en les últimes setmanes i a partir d'aquest pròxim mes de gener té previst programar actuacions de cantants i grups del circuit nacional i estatal.

La llicència a què s'ha acollit l'establiment li requereix, a més de tenir els concerts com a activitats puntuals, complir mesures de seguretat i insonorització que ja complia i que tenen com a principal objectiu assegurar la convivència amb el veïnat. El responsable de l'Avalanche, Jordi Mercadé, ha explicat que «la música ha pogut tornar al centre de Puigcerdà amb grups de la comarca i, també, grups de renom, la qual cosa crec que és important per a Puigcerdà i la Cerdanya». Tant és així que el pròxim mes de gener ja ha programat un concert d'Antonio José, cantant que va guanyar el concurs televisiu La Voz i que, segons ha remarcat el mateix Mercadé, «és el número u en vendes a Espa-nya». El 26 de gener el cantant portarà la seva gira Antídoto Tour en acústic al local del carrer Major. Mercadé prepara per als pròxims mesos concerts de grups considerats mítics a l'Estat.