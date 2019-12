La Molina assegura que el telecabina funciona correctament després d'un incident la setmana passada

El telecabina de l'estació d'esquí de la Molina ha funcionat amb "total normalitat i seguretat" el cap de setmana. Dimarts passat, enmig d'una operació rutinària de manteniment de la instal·lació va caure una de les cabines, segons han explicat fonts de la mateixa estació, sense causar cap ferit. La cabina pròpiament es va retirar després de l'incident per poder reparar-la dels danys, però la instal·lació funciona amb sense problemes.

Xavier Perpinyà, director de la instal·lació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha explicat a aquest diari que la cabina va caure quan els operaris estaven fent anar les cabines marxa enrere amb la voluntat de fer l'esmentat manteniment, una operació que no es pot fer en marxa. Aquesta maniobra i el fort vent que hi bufava aquell dia van fer que la cabina en qüestió s'enganxée amb una pilona, i es desprengués del seu cablatge.

Els fets van passar a les 7 del matí, quan a l'estació encara era negra nit i tot estava fora de servei. Si no hagués estat pel vent, aquell mateix dia la instal·lació es podia haver posat en servei, amb una cabina menys, però la fortes ràfegues van aconsellar no posaar-ho en marxa. I durant el cap de setmana, el funcionament, segons Perpinyà, "ha estat absolutament normal". S'ha retirat aquesta cabina, però han funcionat bona part de les de 78 que hi ha.

Perpinyà ha assegurat que la voluntat de l'empresa i la seva és d'evitar que hi hagi accidents i d'aquí les tasques de manteniment que s'hi feien. I ha afirmat que els usuaris poden pujar a aquesta instal·lació i a la resa del domini esquiable amb "total tranquil·li2. tat". No ens havia passat fins ara i a partir d'ara "hem après que en aquestes condicions de vent no podem fer el mateniment d'aquests aparells