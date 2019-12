Una avaria definitiva a l'ascensor obliga Puigcerdà a canviar-ne la maquinària

La maquinària de l'ascensor inclinat de Puigcerdà ha dit prou. Després de setze anys en funcionament i una última etapa amb nombroses aturades i avaries, els motors que activen el giny mecànic s'han espatllat definitivament, de manera que aquest sistema de transport que uneix el barri de l'Estació amb la plaça de l'Ajuntament no funcionarà fins que es repari, durant el primer trimestre del 2020.

L'equip de govern municipal ha considerat que és el moment per afrontar un projecte més ambiciós per al normal funcionament de l'ascensor. Així, l'Ajuntament aprofitarà l'aturada de llarga durada del giny perquè se'n substitueixi la maquinària per incloure en l'actuació la instal·lació d'un sistema de calefacció a sota de les vies. Aquesta calefacció permetrà tenir els rails a una temperatura alta durant l'hivern perquè, quan nevi, la neu no s'hi arribi a dipositar o bé perquè es pugui desfer ràpidament i l'elevador no s'hagi d'aturar.

En quest sentit, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha remarcat que molta gent es pensa que l'ascensor s'espatlla quan neva però no és així, sinó que la neu obliga a aturar-lo perquè crea un gruix damunt dels rails que impedeix la circulació de la cabina.

Per afrontar el projecte de substitució de la maquinària i instal·lació de la calefacció, l'equip de govern ha hagut d'aprovar una modificació de pressupost per invertir-hi 50.000 euros, que permetran al consistori afrontar les dues inversions conjuntament.

La decisió d'instal·lar el sistema de calefacció ha implicat rebutjar una altra opció que l'equip de govern tenia sobre la taula que consistia a instal·lar una marquesina transparent que cobrís el traçat de la cabina. Aquesta possibilitat, però, ha quedat ja descartada per l'impacte visual que suposava.

El trajecte ascendent de 75 metres de l'ascensor inclinat i, després, el vertical que completa el recorregut fins a la plaça de l'Ajuntament esdevé una de les primeres descobertes del paisatge cerdà per part de molts visitants que accedeixen a la capital cerdana per aquest sector. Piñeira ha argumentat que l'ascensor ja ha cobert amb escreix la seva vida útil i ha remarcat que quan es va projectar no es va dissenyar per a l'actual volum de càrrega, 80.000 viatgers al mes segons l'última estadística.