Adis consolida el nou centre de dia de Puigcerdà amb un grup fix d'usuaris

El tancament, a principi d'aquest any, del centre de dia que gestionava la Fundació la Pedrera a Puigcerdà, que es presentava com un problema logístic per a una trentena de famílies, s'ha resolt amb èxit amb la consolidació per part de la Fundació Adis d'un servei que n'ha complert el relleu i ja suma 22 usuaris diaris. El nou centre de dia ofereix també menjador per a aquets usuaris a les instal·lacions cèntriques de la seu d'Adis, a la plaça del Fort Adrià.

Des de la Fundació Adis d'ajuda a les persones amb discapacitat de la Cerdanya i l'Ajuntament de Puigcerdà, que cedeix els locals, han coincidit a valorar molt satisfactòriament la transició en la prestació d'un servei que, primer des de l'antiga Llar Sant Jordi i els últims cinc anys des de la Fundació la Pedrera, tenia una llarga trajectòria a la vila. Tant és així que els últims mesos ja s'ha fixat un col·lectiu de 22 padrins i padrines que cada dia hi acudeixen per realitzar activitats, tant de caire social com d'atenció a les seves necessitats terapèutiques, així com per gaudir del seu servei de menjador. A aquest grup fix d'usuaris també s'hi sumen de manera esporàdica altres avis que aprofiten el servei de dinar en companyia. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que amb el tancament del centre «vam viure un moment de crisi i preocupació perquè era un servei que s'oferia a la gent gran i això plantejava la necessitat de donar sortida a tota una gent que quedava desatesa, però s'ha pogut resoldre molt bé amb el relleu de la Fundació Adis».