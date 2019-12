El Govern constitueix la Comissió Territorial País Viu a l'Alt Urgell i anuncia la creació d'un Consell Assessor

A partir del camí iniciat pel Pallars Sobirà i la Ribera d'Ebre, el Govern ha constituït la Comissió Territorial País Viu a l'Alt Urgell per fomentar el creixement econòmic i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. El secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran, Miquel Àngel Escobar, ha dit que es tracta d'abordar el despoblament des d'una lògica socioeconòmica i d'oportunitats. Per aconseguir-ho, al gener està prevista la creació d'un Consell Assessor, per tenir una mirada més amplia. D'aquest Consell es vol que en formi part també la mateixa ciutat de Barcelona. Escobar ha destacat com un repte important "recuperar i actualitzar" la Llei de Governs Locals.

Escobar ha dit que aquest repte "no és fàcil" però s'ha d'intentar que un mateix marc legal pugui ser interpretable per no generar desequilibris entre els territoris. Aquesta és una qüestió que fa anys que es reivindica des del món local. Vol que es tinguin en compte les singularitats i especificitats territorials a l'hora de legislar.

L'Estratègia de Dinamització Territorial ha estat dissenyada i impulsada pel Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d'Administracions Locals i Relacions amb l'Aran, que té com a objectiu generar oportunitats a través de l'activitat econòmica de les comarques amb la implicació compartida de la Generalitat amb els ens locals i els actors privats. Per, d'aquesta manera, actuar contra les causes del despoblament i l'envelliment. L'estratègia busca transmetre l'aliança de treball bilateral entre el Govern i el territori.

Escobar ha insistit que els territoris han d'agafar-se aquesta relació bilateral amb el Govern com un "dret adquirit" independentment de qui governi la Generalitat.

El secretari d'Administracions Locals ha argumentat que s'ha escollit l'Alt Urgell per les seves característiques orogràfiques i poblacionals però també pel bon funcionament del Consell d'Alcaldes i del Consell Comarcal. Escobar ha dit que és "exemplar".

El president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Miquel Sala, ha explicat que una de les primeres qüestions a abordar i reptes comarcals per treballar dins del projecte País Viu són les telecomunicacions i la telefonia mòbil. Per Sala no és admissible que, en ple segle XXI, hi hagi pobles sense cobertura de telèfon mòbil i el senyal de telèfon fix acusi constants avaries sempre que plou o neva i deixa incomunicats, durant hores, als veïns.

L'Alt Urgell té una població de 20.296 habitants, una superfície de 1447,5 quilòmetres quadrats, una densitat de 14 habitants per quilòmetre quadrat (la mitjana catalana és de 236,7), agrupa 19 municipis i té 121 nuclis de població.