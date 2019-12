El Govern farà la consulta als veïns del Pirineu sobre els Jocs Olímpics

El Govern de la Generalitat té la intenció de complir la resolució aprovada pel Parlament i, així, organitzar una consulta popular entre els veïns del Pirineu sobre la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.

En el marc del procés de creació de les Taules de Treball Permanent dels Jocs que tindrà cada comarca, i que els pròxims mesos es constituirà també a la Cerda-nya i l'Alt Urgell, el director del programa per a la candidatura Pirineus Barcelona i secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, ha assegurat que el govern convocarà aquesta consulta: «Com no pot ser d'una altra manera, el Govern té la intenció de complir les resolucions aprovades pel Parlament; aquesta consulta es farà quan hi hagi un projecte sobre la taula, quan això passi es consultarà la ciutadania del Pirineu».

La previsió del Govern és que la consulta es faci durant l'any que ve, una vegada s'hagi pogut redactar el projecte definitiu per a la candidatura. Una de les condicions bàsiques, però, perquè es pugui redactar el projecte i posteriorment convocar la consulta popular, és que hi hagi unitat per part de les institucions de Catalunya i d'Espanya. En aquest sentit, Gerard Figueras ha remarcat que «el 2020 hi ha d'haver unitat institucional entre Govern de la Generalitat, Govern de l'Estat, governs locals i comitè olímpic espanyol i s'ha de formalitzar la candidatura davant el Comitè Olímpic Internacional». En la Taula de Treball Permanent de cada comarca hi ha representats els sectors públic i privat.