Un historiador estudiarà l'accés al mercat de la terra a l'Alt Urgell

L'historiador Jacinto Bonales ha guanyat la primera beca Ciutat d'Urgell de recerca històrica sobre la comarca de l'Alt Urgell. Bonales ha obtingut aquesta distinció amb la proposta d'estudi «El mercat de la terra a l'Alt Urgell (s.XVI-XIX)». Segons ha explicat l'Ajuntament de la Seu, l'objectiu d'aquesta investigació és conèixer i caracteritzar els mecanismes d'accés a la terra, així com les diferents modalitats, de l'actual comarca de l'Alt Urgell. Així, l'interès principal del treball se situa en l'anàlisi d'una sèrie de processos econòmics clau per conèixer millor els aspectes de l'ordenament social de la comarca durant l'edat moderna. A partir d'ara, Jacinto Bonales disposarà d'un any per desenvolupar la recerca i cada sis mesos haurà de presentar els avenços corresponents, d'acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria. La beca, que està dotada amb 4.000 euros, ha estat promoguda amb caràcter biennal per l'Ajuntament de la Seu i el Consell Comarcal, a través de l'Arxiu Comarcal.