El turisme del Pirineu busca una línia argumental única

El Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP) de la Seu ha acollit aquesta setmana una sessió de treball de la marca Pirineus de Catalunya.

La jornada tenia com a objectiu «millorar el posicionament de la destinació dels Pirineus catalans amb la creació d'un únic fil conductor en clau de l'economia del turisme experiencial que ajudi a millorar la cohesió, tant en l'àmbit de gestió com logístic i operacional, entre els diferents agents implicats al territori», segons ha explicat la Diputació de Lleida. Així, el Patronat de Turisme de la Diputació, com a soci del programa Pirineus, ha participat en aquesta sessió de treball, que ha tingut l'assistència de 23 representants d'empreses i institucions del Pirineu català. La jornada ha estat dinamitzada per Dan Moore, responsable de l'empresa Padion Consulting, especialitzada a millorar els estàndards en termes de qualitat i sostenibilitat del sector turístic. La jornada ha pretès disposar de diferents perfils clau del sector per poder explorar quina és la història que es vol compartir amb el món sobre la marca Pirineus.