El Govern crea a l'Alt Urgell el grup de treball públic i privat de la nova marca País Viu

Aquest dijous ha quedat constituïda a la Seu d'Urgell la Comissió Territorial País Viu de l'Alt Urgell. Aquesta comissió l'impulsa el departament de Presidència i la secretaria d'Administracions Locals a partir d'un projecte de dinamització territorial que té com a objectiu la generació d'oportunitats laborals i de negoci i la dinamització econòmica. En aquest sentit, un dels reptes del nou grup de treball és lluitar contra el despoblament i l'envelliment de la població. El projecte s'ha activat en una primera fase a les comarques del Pallars Sobirà, la Terra Alta, les Garrigues i l'Alt Urgell per tal que Govern i territori tinguin una relació fluida que doni sortida a les necessitats de la societat. A l'acte, celebrat a la seu del Consell, hi van ser el secretari d'Administracions Locals, Miquel Àngel Escobar, i la delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran, Rosa Amorós, així com els representants polítics, socials i econòmics de la comarca, amb el president del Consell, Miquel Sala, al capdavant.