Compromís per la Seu denuncia que Alsa ha deixat de vendre bitllets amb abonament

El grup municipal de Compromís per la Seu ha denunciat que l'empresa de transport Alsa ha deixat d'emetre abonaments multiviatge des de fa dies. El que semblava una solució a la discriminació dels viatgers en funció del seu bitllet, que prioritzava els que tenien l'abonament davant dels que compraven bitllet senzill, ha resultat, segons el grup polític, una reducció de les opcions tarifàries per als usuaris. En aquest sentit, Compromís ha assegurat que ha pogut constatar que «des de fa quasi tres setmanes els usuaris del transport públic de línies regulars d'autobusos de la companyia Alsa no poden adquirir abonaments per a cap trajecte. A més, segons informa l'empresa, els abonaments ja emesos han deixat de ser vàlids i els usuaris poden reclamar la devolució de l'import dels viatges no realitzats». Compromís farà arribar una queixa formal «on correspongui» per aquesta «vulneració» del dret a la mobilitat de tots els habitants dels pobles de l'Alt Urgell.