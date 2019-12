Masella inclourà forfet per a estacions xineses en l'abonament de temporada

Representants del Govern de la Xina i directors d'estacions d'esquí del districte de Chongli, que depèn de la ciutat-prefectura de Zhangjiakou i serà subseu olímpica dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2022, han visitat aquesta setmana l'estació d'esquí de Masella amb l'objectiu d'establir acords comercials, segons han informat els responsables del camp de neu de la Cerdanya.

La delegació xinesa estava encapçalada pel màxim representant polític de la ciutat de Zhangjiakou i del districte de Chongli, Wang Biao, i també hi van participar els directors de tres estacions d'esquí de la zona. Segons fonts de Masella, la delegació asiàtica va estar especialment interessada en les instal·lacions i en l'establiment d'acords comercials. Segons han explicat fonts de l'estació d'Alp, el que més va captar l'atenció a la delegació xinesa va ser el conjunt de les instal·lacions de la xarxa de neu de l'estació, que és una «referència» en el sector, segons Masella. Pel que fa a les estacions xineses, es van interessar per mantenir futurs acords comercials, com l'intercanvi de forfets amb Masella per als clients de temporada. Així que per a la pròxima temporada es preveu que les estacions del districte de Chongli s'afegiran a la llista de les més de 50 estacions d'arreu del món on poden esquiar els titulars de l'abonament de temporada de Masella.

En aquesta visita va actuar d'amfitrió Xavier Nolla, director de Masella, així com altres directius de l'estació. La visita a Masella formava part d'un viatge pel país per part dels representants xinesos que també va incloure Barcelona i altres pols turístics i comercials del país.