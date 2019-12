Els Mossos detenen un home per conduir begut i sense carnet a l'N-260 a Bellver de Cerdanya

Els Mossos han detingut un home per conduir begut i sense permís de conduir ni assegurança a l'N-260 de Bellver de Cerdanya aquesta matinada de dissabte. Una patrulla de Mossos va veure a les 4.10 hores un vehicle circulant cap a Martinet amb els llums apagats, fent ziga-zagues, envaint el sentit contrari i obligant la resta de cotxes a fer maniobres evasives per evitar un xoc fontal. En aturar-lo, el conductor es va negar a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i se'l va detenir. Hores abans, a les 2.35 hores, una patrulla ja havia evitat que agafés el cotxe en sortir d'una discoteca i un amic seu s'havia compromès a portar-lo ell. El Servei Català de Trànsit ha lamentat que justament un dia després de la seva crida a la responsabilitat a la carretera hi hagi hagut una "actitud irresponsable i temerària", i han avisat que aquests fets sovint es tradueixen en accidents mortals o molt greus.

El Servei Català de Trànsit va advertir el divendres d'un cert relaxament en el consum de drogues i alcohol al volant i va aprofitar per demanar prudència de cara a les festes. El director, Juli Gendrau, va recordar dos accidents dels últims dies amb dues persones mortes, una d'elles un nadó, per culpa de conductors drogats, i va reclamar precaució encara que els desplaçaments siguin curts.