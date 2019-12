Del ferratge a la serralleria de la nova Cerdanya

La Cambra de Comerç de Girona ha entregat aquesta setmana els guardons als establiments històrics de la demarcació. En el cartell de guardonats destaca aquest any la Serralleria Casamajó de Ger, que va iniciar l'activitat el 1906 i, doncs, acumula 113 anys de trajectòria en el sector de la forja. En tot aquest període, el negoci ha estat en mans d'una mateixa família, un fet que redobla el valor insòlit de l'empresa.

Tot va començar el 1906, tot i que probablement alguns anys abans, tot i que no n'hi ha constància escrita. Un document d'aquell any testimonia que Jaume Casamajó Valls, besavi dels actuals responsables de l'empresa, Montse i Alfons Casamajó, era inscrit al registre civil com a ferrer. El besavi Jaume va començar de ben petit a treballar de ferrer a Montellà, i als 27 anys va comprar Cal Ferrer de Ger. Jaume Casamajó va ser conegut arreu del municipi i de la comarca com un dels que es dedicava a fer ferradures i ferrava cavalls, vaques i bous. Era una activitat que sorgia com a complement indissociable a la ramaderia, sector dominant en aquella Cerdanya eminentment rural. Alfons Casamajó explica que «en aquells anys es passaven mig hivern fent ferradures i la resta de l'any, ferrant animals». El fill del fundador, Bartolomé Casamajó Pallarès, es va incorporar a la feina del pare també de ben jove, als onze anys. L'any 1966 va arribar la tercera generació amb Jaume Casamajó Crispí, el qual va treballar també com a ferrer a Alp per anar agafant experiència fins que als 21 anys se suma al negoci de la família. Si bé l'avi de l'actual responsable de l'empresa ja va començar a introduir com a activitat l'elaboració d'alguna barana o reixa, el negoci va començar a expandir-se de veritat amb el seu pare: «Amb ell vam fer el salt a la serralleria de construcció, que és on ens portava el món i aquí és on som ara». Actualment, a la Ser-ralleria Casamajó hi ha onze treballadors, amb els dos hereus del fundador. L'Alfons explica quina és bàsicament l'activitat actual: «Fem de tot en el món del ferro, des de forja ornamental i molta serralleria per a la construcció, fent portes, reixes, baranes, i ara també hem començat a tocar acer inoxidable i alumini». Segons la comanda, la forja incorpora elements artístics en, sobretot, cases unifamiliars encarregades pel mateix promotor.

Aquí la forja es recrea de manera artesanal amb figures o formes que identifiquen amb exclusivitat el propietari. L'Alfons és a l'empresa familiar des del 1993 i la lidera des de l'any 2000, quan va morir el pare. Ell ja va complementar l'aprenentatge amb estudis i va cursar formació professional fins a segon grau de Mecànica Industrial i ha obert el negoci a la serralleria, les portes i els automatismes, tancaments d'alumini, la venda de xemeneies i barbacoes i altres elements de l'actual economia de la Cerdanya.

Per a Alfons Casamajó, el guardó de la Cambra de Comerç suposa «primer de tot molta responsabilitat; des del 1906 aquí hi ha hagut molta gent aguantant. Després també és un goig, no tan sols per la nostra feina sinó que per la trajectòria amb el besavi, l'avi i el pare. En l'entrega dels premis vaig veure altres empreses centenàries, però no totes havien estat sota les mans d'una mateixa família...»

El futur de la serralleria està per escriure. Ja no són temps de fixar el futur dels fills, però tant ell com la Montse treballen perquè hi pugui continuar, tal com remarca l'Alfons: «Seran les noves generacions les que ho hauran de decidir, això abans estava molt pautat, però ara tot ha canviat molt, ja ho veurem...».