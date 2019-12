La campanya del nou 'boulder' de la Seu atrau el 50% més d'usuaris

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha valorat d'èxit l'arrencada de la campanya de promoció del nou equipament esportiu municipal d'escalada. Tant és així que el Servei d'Esports de l'Ajuntament de la capital alt-urgellenca ha constatat un augment del 50% en el nombre de sol·licituds, i així s'ha superat el centenar de persones abonades en aquesta instal·lació esportiva municipal.

Segons ha recordat el mateix Ajuntament, la proposta promoguda com a «Tast de búlder» té com a objectiu donar a conèixer a practicants d'escalada aquest nou i millorat equipament interior de què disposa la capital alt-urgellenca a les instal·lacions de la zona esportiva. La campanya també permet a aficionats de l'escalada de totes les edats accedir de forma lliure a la instal·lació i practicar aquesta modalitat esportiva durant el mes de desembre amb el pagament d'una tarifa única de cinc euros, la qual ha estat molt ben valorada per part dels esportistes. Els horaris d'obertura del nou boulder per poder fer servir aquest abonament són els mateixos que els de la zona esportiva municipal, és a dir, de dilluns a divendres de dos quarts de nou del matí a les deu de la nit; els dissabtes, de les nou del matí a les vuit del vespre; i els diumenges, de les nou del matí a les tres de la tarda. Després del desembre, els usuaris podran renovar els abonaments. Les tarifes vigents per als abonaments són de 45 euros anuals per a adults i de 30 euros per a menors de 16 anys.