La Diputació de Girona dona 81.000 euros per a l'accés social a l'habitatge

El Servei d'Habitatge de la Diputació de Girona ha aprovat un conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que té per objectiu donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació que gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social. Segons explica la mateixa Diputació, a partir d'aquest conveni la Diputació atorga una subvenció econòmica a favor de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per un import total de 81.000 euros per a l'exercici 2019. Les obligacions de l'Agència de l'Habitatge són gestionar la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social i tramitar i gestionar l'aportació econòmica de la Diputació de Girona.