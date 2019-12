Fontanals projecta un carril per a oci en la renovació de la carretera d'Urtx

L'Ajuntament de Fontanals ha renovat l'asfalt de la carretera que connecta els nuclis d'Urtx i Queixans, un vial secundari molt utilitzat per veïns i turistes, tant en vehicle com en bicicleta o a peu, per evitar les cues als accessos principals d'Alp i Puigcerdà.

En una segona fase prevista per a després de l'hivern, l'equip de govern es planteja eixamplar la carretera amb un carril d'oci, precisament per facilitar-hi el passeig.

L'actuació ha consistit en la renovació de l'asfalt i la repintada de la senyalística horitzontal en un tram d'un quilòmetre i mig. L'Ajuntament considerava necessari el projecte perquè en els últims anys el ferm havia quedat molt malmès per l'erosió provocada pel fred i les gelades, que havien originat sots i zones desgatades en alguns trams. Així doncs, el consistori havia de destinar cada any una partida per tapar els esvorancs amb actuacions puntuals que, però, generalment no acabaven de solucionar els problemes i omplien el vial de pegats. Les obres, que ja s'han completat, també han inclòs la renovació de l'enllumenat públic amb nous punts de llum i la instal·lació de bancs que permeten l'aturada als vianants i la contemplació de l'entorn. La zona entre Urtx i Queixans, situat a l'obaga de la vall, ofereix una visió de Puigcerdà i de la Solana molt apreciada per veïns i visitants.

L'actuació ha comportat una inversió d'uns 100.000 euros. Aquesta carretera és també molt utilitzada pels conductors provinents de la collada de Toses que no volen arribar a Puigcerdà per dirigir-se cap a la part occidental de la Cerdanya i així evitar les car-reteres i congestions principals.