«Treballem perquè Puigcerdà tingui un govern republicà a les pròximes eleccions»

Pau Valdívia té sobre la taula el repte d'enfortir un grup de treball que permeti que el partit torni a ser important a Puigcerdà.

Com encara personalment el repte de dirigir la secció local d'ERC?

Personalment m'ho prenc amb moltes ganes i motivació. Per a mi és un pas més. Vinc del sector de la construcció. En obres de gran cost econòmic, feia tasques de tècnic en construcció i topografia civil. Sempre m'ha tirat molt la política. I amb aquesta nova etapa trobava a faltar tenir certa responsabilitat. Venim d'una etapa inestable de la secció local i venim a donar una estabilitat i una projecció de futur.

Quins objectius s'han marcat amb el seu equip?

Un dels objectius serà tornar a ser el partit referent a escala política. Tenim uns eixos ben definits que són la transparència, l'ecologisme i el feminisme. En tenim molts més però aquests són els principals. Per exemple, amb la transparència podrem posar fi als sostres de vidre, eslògan identitari d'Esquerra Republicana, tot i que l'actual alcalde, el senyor Piñeira, se'l va autoatribuir sense fent-ne ús. Amb l'ecologisme ens hem conjurat per ser en aquest aspecte «agressius», perdoni la paraula. L'emergència climàtica actual ens obliga a tenir-ho present a cada instant. Pel que fa al feminisme, encara estem molt endarrerits en polítiques feministes, on la desigualtat entre homes i dones és òbvia. En ple segle XXI és inadmissible que estiguem així. Organitzativament volem donar més veu a la militància mitjançant els debats polítics inclusius, esdeveniments de formació i actes amb tercers.

Qui forma el seu equip?

El meu equip està format per Ramon Surroca i Conde com a secretari d'organització; Àngel Llobell com a secretari de finances i secretari de política municipal; Adelita Herrera com a secretària de la dona i àrea d'immigració; Sergi Escarré Vinyeta com a responsable de l'àrea de joventut i secretari de comunicació i imatge a més de ser president de Jovent Republicà Cerdanya.

Com definiria aquest equip?

La meva definició és un equip competent. Tenim gent molt competent. Tenim gent que ha treballat tota la vida en banca. Tenim sindicalistes. Persones activistes en temes d'immigració i feminisme. Personal competent en construcció i medi ambient. Persones que han liderat moviments juvenils. Personal que treballa actualment en ajuts a l'agricultura a Cerdanya.

Quina relació mantindrà amb el grup municipal?

Màxima col·laboració. Som una corretja de transmissió amb el grup municipal. Serà una relació de pont i no només amb el grup municipal sinó també amb Jovent Republicà de Cerdanya, les nostres joventuts. La informació i certes decisions seran un camí reversible en què l'aprovació de certs comunicats serà consensuat.

Com ha afectat ERC, la crisi del Consell Comarcal? Quina és la posició d'ERC de Puigcerdà?

Al principi va ser com una galleda d'aigua freda per a ERC Puigcerdà. Ho teníem a tocar però no ens vam entendre entre tots. Tot i així, tenim la presidència durant dos anys. La nostra posició serà de màxim consens possible.

Veuen el partit per tornar a governar a Puigcerdà?

Sí. De fet, fa temps que un grup ens estem preparant per això. El nostre treball a les properes eleccions està encarat a guanyar i que hi hagi un govern republicà.

Una de les consignes nacionals és eixamplar la base, com ho faran a Puigcerdà?

Doncs com fins ara. Transmetent el nostre missatge, fent xerrades amb sindicats, grups culturals de la comarca, recuperant l'associacionisme entre barris, reunions amb altres partits polítics, entre altres. Actualment som 23 militants. Malgrat que a l'Alt Pirineu costa molt implicar-se, el nostre objectiu serà eixamplar la base de militants perquè pensem que per fer fort el partit n'hem de ser molts més de compromesos.