L'Alta Cerdanya demana ser Centre de Preparació per als Jocs de París 2024

El Centre Nacional d'Entrenament en Altitud (CNEA) de Font-romeu ha establert un projecte de col·laboració amb els ajuntaments de l'Alta Cerdanya i la resta d'administracions locals de la regió d'Occitània per aconseguir la designació com a centre oficial de preparació esportiva per als atletes que participaran en els Jocs Olímpics que es disputaran a Paris l'any 2024. La candidatura implica també la Baixa Cerdanya, perquè l'Hospital de Cerdanya hi està relacionat com a centre mèdic de referència del centre d'alt rendiment de Font-romeu. La designació dels Centres de Preparació dels Jocs (CPJ) a la qual aspira Font-romeu i l'Alta Cerdanya la faran les autoritats franceses durant el segon semestre del 2020.

El Centre Nacional d'Entrenament de l'Estat francès ha demanat amb la regió d'Occitània la certificació i ha ofert no tan sols les seves instal·lacions esportives sinó també les que hi ha repartides pel territori a partir d'un acord establert amb la Comunitat de Comunes Pirineus Cerdanya i la Comunitat de Municipis Pirineus Catalans.

Segons ha anunciat el mateix centre d'alt rendiment, es tracta d'un projecte presentat en equip que té com a objectiu beneficiar el territori amb l'arribada d'esportistes d'elit. En aquest sentit, el dossier planteja la Cerdanya i els seus municipis com un entorn ideal per a l'entrenament dels esportistes d'elit, tant per les instal·lacions existents com per l'entorn de muntanya i concentració que ofereix als atletes. En el projecte també atorga un paper a l'Hospital de Cerdanya en tant que centre mèdic de titularitat compartida amb l'Estat francès i equipament de referència del CNEA. La direcció de l'Hospital de Cerdanya i el mateix CNEA treballen coordinats en el projecte des de fa dos anys per aconseguir la designació.