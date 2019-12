Alp es postula per recuperar el festival anual d'inici de la temporada d'esquí

La festa d'inici de la temporada d'esquí que van oferir conjuntament les estacions de la Molina i Masella dissabte passat a Alp ha obert la porta a recuperar a la vall l'organització d'un festival popular que doni el tret de sortida a la campanya de neu. En aquest sentit, tant els responsables de les estacions com l'Ajuntament d'Alp s'han mostrat favorables a recuperar el concepte de festa popular d'estrena de la temporada que durant uns anys va aportar el Wellcome Winter Llívia, amb una acció que unia pistes, marques, institucions i aficionats.

La festa celebrada dissabte passat al pavelló i centre de congressos d'Alp va servir per a alguns dels responsables empresarials i polítics per veure que la presentació en públic de la temporada pot acostar encara més la neu al públic local. En aquest sentit, aquesta primera experiència va estar restringida als professionals directament relacionats amb el sector de l'esquí, però l'alcalde d'Alp, Carles Adserà, ja s'ha postulat perquè l'any que ve la festa es pugui obrir al públic en general. En aquesta mateixa línia, el director de la Molina, Xavier Perpinyà, ha assumit el repte i ha coincidit amb Adserà: «Per què no?, fer una festa més gran, obrir-la a tothom perquè sigui com la festa d'entrada a la temporada d'hivern i una mena de festa major de la temporada; si creiem que aquesta festa ha d'anar creixent, per què no?». En aquest mateix sentit, el director de Masella, Xavier Nolla, ha remarcat que la Molina i Masella són dues estacions que són diferents però alhora es complementen i juntes, amb un treball coordinat, són més fortes i poden generar més riquesa.