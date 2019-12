La Seu estrena una jornada de jocs sense pantalles per a joves, famílies i infants

La Seu d'Urgell estrena aquest dissabte una proposta lúdica i educativa. Dins del programa de Nadal «El món màgic de les muntanyes», la Seu presenta «Temps de jugar», una jornada lúdica gratuïta, dinamitzada per Ramon Alsina, que s'adreça a un públic ampli i divers, a famílies, joves i infants, i que girarà entorn de diferents tipus de joc, segons ha explicat l'Ajuntament. L'objectiu de la nova proposta és que tothom pugui gaudir jugant i descobrir els diferents tipus de jocs que existeixen més enllà de les pantalles. Així, es podrà jugar a l'espai Seu del Videojoc, amb tornejos de FIFA, Clash Royale i Fortnite, obert a totes les edats; però també a jocs de taula, jocs tradicionals com ara escacs, botifarra, brisca i parxís, així com jocs de fusta i tallers de cuina. També s'han programat tallers i dinàmiques sota el títol «Sabem jugar?», amb el psicòleg Miquel Alet. «Temps de jugar» se celebrarà entre les 11 del matí i les 7 de la tarda a la pista polivalent de la zona esportiva.