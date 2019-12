Les alcaldesses de l'Alt Urgell demanen al Govern ajudes al sector privat

Els alcaldes i alcaldesses que van assistir a la creació de la Comissió Territorial «Un país d'oportunitats, un país viu» de l'Alt Urgell la setmana passada van traslladar als delegats del Govern la importància del paisatge i dels recursos naturals i culturals de la comarca, així com la manca d'iniciatives empresarials privades que generin llocs de treball. Segons ha explicat el departament de la Presidència, les alcaldesses van demanar més mesures efectives de discriminació positiva per als municipis petits i de muntanya i millores en les infraestructures de comunicacions i telecomunicacions per impulsar encara més el turisme i la qualitat de vida dels urgellencs. Alhora, els representants locals van considerar rellevant oferir més protecció al sector agroalimentari i prestigiar la seva feina, tenint en compte que són un eix vertebrador del paisatge i l'economia. La comissió es reunirà dues vegades l'any per fer el seguiment de les accions.