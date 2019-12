Bellver no accepta la negativa de tenir l'institut promès pel Govern el 2010

L'Ajuntament de Bellver no es rendeix i ha anunciat que continuarà treballant perquè el departament d'Educació li atorgui l'ampliació de l'escola Mare de Déu de Talló perquè esdevingui escola institut. Bellver reclama des de fa més de dues dècades aquest projecte i ja el 2010 el llavors conseller Ernest Maragall el va donar per fet en una visita del president Montilla a la població.

El consistori ha rebut amb escepticisme la negativa del departament d'incloure el centre educatiu de Bellver entre les noves escoles institut per al pròxim curs i l'alcalde, Xavier Porta, ha qüestionat l'argument sobre la ràtio d'alumnes de l'escola bellverenca. En aquest sentit, Porta ha explicat que el departament ha posat com a condició l'assoliment d'una ràtio de 20 alumnes per aula i ha remarcat que, si bé en l'actual curs de P3 hi ha una desena d'alumnes, per al curs que ve ja se n'han previst divuit. Des de l'Ajuntament,a més, es planteja que la creació de l'escola institut a Bellver atrauria nens de tota l'àrea d'influència de la Batllia des de Martinet fins a Ger i Alp, amb la qual cosa les xifres d'alumnes locals pujaria. L'equip de govern considera que a la Cerdanya hi ha demanda per part de les famílies d'estudis secundaris de centres més petits que no pas els de Puigcerdà o la Seu, amb prop d'un miler d'alumnes. L'Ajuntament de Bellver ja té el projecte d'ampliació de l'escola i ha ofert al Govern avançar-ne el pagament, fixat en uns 700.000 euros, a fi i efecte que les obres poguessin començar tan aviat com fos possible. L'alcalde ha remarcat que Bellver continuarà lluitant per aconseguir la concessió del departament.