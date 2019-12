La Diputació posa 100.000 euros per a la futura planta dels convents del Museu Cerdà

L'àrea de Cultura dela Diputació de Girona, que encapçala l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, farà una aportació de 100.000 euros al projecte de museïtzació de la planta menys 1 del Museu Cerdà perquè tracti la història dels convents medievals i el convent de clausura.

Segons ha detallat el mateix Ajuntament de Puigcerdà, el projecte, que ara licitarà el Consell Comarcal en el marc d'un programa d'ajudes europees que beneficien altres projectes de la Cerdanya, tindrà un pressupost final de 195.000 euros. La resta d'aportacions seran dels mateixos fons europeus Feder, que en posarà 80.000 euros, i el consistori puigcerdanès, que en posarà 15.000.

Aquesta serà la inversió més gran que s'ha fet mai al Museu Cerdà quant a l'adequació de les sales de la col·lecció permanent, segons ha remarcat el mateix Ajuntament. La planta menys 1 del Museu Cerdà es dedicarà a la importància de les comunitats monàstiques a la vila com ara dominics, agustins, clarisses i carmelites, i alhora, explicarà que el Museu Cerdà és en un antic convent de clausura. La visita inclourà la reproducció de les habitacions de les religioses i l'entrada a la cripta on encara hi ha enterrades monges de l'antiga comunitat.