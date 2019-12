L'Ajuntament de la Seu d'Urgell comptarà amb un pressupost de gairebé 16 milions d'euros per al 2020

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell comptarà l'any que ve amb un pressupost municipal de 15.913.369 euros, tot i que l'import consolidat puja gairebé als 19 milions euros ja que a més dels comptes del consistori s'inclouen les partides destinades a Habitatge i Urbanisme la Seu HIULS (1.472.579 euros), el Parc del Segre (1.501.932 euros) i Turisme Seu (67.700 euros). L'objectiu, segons ha explicat l'alcalde de la capital alturgellenca, Jordi Fàbrega, és millorar significativament el parc d'habitatge de lloguer social i assequible, avançar en les mesures de sostenibilitat i estalvi energètic i apostar per la dinamització econòmica i la millora de les infraestructures i equipaments de la Seu d'Urgell i el nucli de Castellciutat.

Fàbrega ha dit que el pressupost municipal "ha de ser una eina que permeti la cohesió social de tots els veïns i veïnes de la Seu amb un tema cabdal com és l'accés a l'habitatge". També ha remarcat que els comptes permetran "millorar l'accessibilitat de la via pública, iniciar els estudis universitaris del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i millorar tots els serveis públics, incloent-hi l'equipament residencial i de pisos tutelats per a la nostra gent gran".

L'alcalde de la Seu d'Urgell ha explicat que "gràcies a una contenció de la despesa de totes les iniciatives ja consolidades" es fa possible incrementar les inversions, tot destacant que l'increment és més important és produeix en aquest àmbit. També ha dit que aquest augment és possible gràcies a les diferents línies d'ajuts previstes per part d'altres administracions supramunicipals públiques, les quals es poden afrontar al tenir una ràtio d'endeutament controlada.

Per la seva part, el vicealcalde i regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha defensat que "es tracta d'un pressupost que va a l'alça". També ha explicat que inclou els increments en sous i cotitzacions de la Seguretat Social que obliga la llei estatal, fet que comporta un augment important de les despeses de personal. Per aquest motiu, i donat que només s'ha volgut pujar l'IBI urbà l'equivalent a la variació de l'IPC dels darrers dos anys, per poder fer front a aquest increment, s'han realitzat uns comptes austers en la majoria de partides.

Viaplana ha volgut deixar clar que "es realitzaran tots els esdeveniments que són necessaris i que revitalitzen el municipi en tots els aspectes (culturals, esportius, festius...) però tots ells amb una contenció de la despesa". Tanmateix, ha afegit, "no s'ha fet cap tipus d'ajustament a la baixa en les partides de serveis socials, llar d'infants, escoles municipals, polítiques de gent gran, infància i joventut, solidaritat, igualtat ni ensenyament".

El vicealcalde ha explicat que l'esforç inversor que realitza l'Ajuntament de la Seu d'Urgell l'any 2020 és de 3.375.218 euros, dels quals es preveu aconseguir 1.079.200 euros en subvencions i, la resta, en funció del romanent de tresoreria del 2019 i préstec. Viaplana ha destacat que aquest pressupost inclou una partida per una nova aplicació mòbil de comunicació amb la ciutadania, la qual, ha dit "ha de permetre millorar la realització dels tràmits amb l'ajuntament de forma telemàtica" a més de ser "una eina de participació per fer consultes". Finalment, ha destacat que "s'estan realitzant estudis de viabilitat" per poder gestionar directament tant la grua municipal com la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)".

Un dels punts importants és el canvi d'orientació de la Societat Municipal HIULS, que per aquest 2020 assumeix les polítiques municipals d'habitatge de forma activa i per això incorporarà personal de l'ajuntament i destinarà 150.000 euros en el programa de rehabilitació de pisos buits per destinar a lloguer social i assequible. Dins l'àmbit de via pública, es pretén treballar en l'accessibilitat dels carrers, la millora i ampliació del mobiliari urbà i dels parcs infantils i l'establiment dels camins escolars, entre altres projectes, comptant amb una partida de més de 350.000 euros.

Pel que fa la promoció econòmica, en aquest pressupost es continua amb els programes de promoció de l'ocupació, l'organització del WorkShop Ocupacional, la participació al programa Enfeina't i al de Garantia Juvenil, així com els ajuts adreçats als autònoms, a l'obertura d'establiments comercials. A més, es consolida la partida per l'arranjament de façanes del centre històric de la ciutat i del nucli de Castellciutat. A tot això, cal sumar-hi els recursos adreçats a la celebració de la Fira de Sant Ermengol, el Festival del Joc del Pirineu, el Mercat Medieval dels Canonges, la Fira Playmobil, el Món Màgic de les Muntanyes, un nou Mercat de Vehicles d'Ocasió del Pirineu i una partida de dinamització de l'eix comercial de 8.685 euros.

Respecte als equipaments, es preveu una reforma integral de la Biblioteca Sant Agustí per tal de millorar-ne l'accessibilitat i l'eficiència energètica, l'ampliació i millora de l'àrea d'autocaravanes, el nou consultori sanitari de Castellciutat, l'inici de la construcció del futur campus universitari per acollir els estudis del Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i l'estudi per un futur equipament de pisos tutelats i places residencials per a la gent gran, un cop obtingut el compromís del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la concertació d'aquestes places. Per molts d'aquests projectes s'ha demanat subvencions a diferents administracions públiques.

A nivell del Parc del Segre no es preveuen inversions importants, després que durant els darrers dos anys se'n realitzessin per un import de més de 1.000.000 d'euros per millorar-ne tots els equipaments de cara a la celebració dels passats mundials. No obstant, es vol potenciar significativament el vessant lúdic i turístic de l'espai, mantenint-ne el vessant esportiu d'alt nivell. D'altra banda, cal recordar que el darrer pressupost aprovat fou el del 2018, mentre que enguany s'ha treballat amb els comptes prorrogats, al no haver arribat en el seu dia a un acord polític.