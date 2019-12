L'Escola Folk convoca l'edició 2020 dels tallers de cançó amb cantautors

L'Escola Folk del Pirineu, amb seu a Arsèguel, ha convocat una nova edició dels Tallers de Cançó. La proposta per al nou any 2020 ha inclòs en el cartell cantautors com ara Joan Francés Tisnèr, que oferirà una sessió els dies vuit i nou de febrer; Ramon Manent, que ho farà els dies catorze i quinze de març; Arturo Gaya, que serà a Arsèguel els dies nou i deu de maig; i Joana Comia, que tancarà el curs els dies 30 i 31 del mateix mes de maig. Les inscripcions ja han quedat obertes a través dels portals a Internet de l'Escola Folk així com als de Tradicionarius.cat. En la seva primera sessió, la nova edició del taller repassarà el repertori de cançó per ballar de Gascunya amb rondeus, sauls i branlos, així com danses de parella. Igualment, abordarà estils de cants amb bucles, rítmics i improvisacions, segons han explicat des de l'Escola Folk. Les inscripcions es poden fer a un sol taller. Les tarifes se situen al voltant dels 70 euros amb fórmules de descompte.